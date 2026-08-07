Allianz 405.56 CHF -2.09% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn habe die Erwartungen zwar übertroffen, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Das Ergebnis für die Anteilseigner liege unter dem Strich aber unter den Erwartungen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.