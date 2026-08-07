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Euro STOXX 50-Kursentwicklung 07.08.2026 09:28:12

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung im Plus

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitagmorgen fort.

Deutsche Telekom
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Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.17 Prozent auf 6’513.84 Punkte nach oben. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.533 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.086 Prozent auf 6’508.13 Punkte an der Kurstafel, nach 6’502.56 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6’523.86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’508.13 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2.40 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Stand von 6’319.86 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Stand von 5’972.65 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’332.07 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11.34 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’528.46 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2.62 Prozent auf 175.46 EUR), Infineon (+ 1.29 Prozent auf 61.10 EUR), Siemens (+ 1.12) Prozent auf 276.15 EUR), Rheinmetall (+ 0.83 Prozent auf 1’168.60 EUR) und Airbus SE (+ 0.71 Prozent auf 214.00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.91 Prozent auf 507.40 EUR), Allianz (-1.09 Prozent auf 435.90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.61 Prozent auf 75.10 EUR), Enel (-0.45 Prozent auf 9.95 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.22 Prozent auf 46.66 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 390’126 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 564.946 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.22 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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