Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
227.50CHF
-2.40CHF
-1.04 %
09:59:54
SWX
13.02.2026 09:24:48
Siemens Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 195 auf 225 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Technologiekonzern sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, doch sei das in den Aktienkurs schon eingepreist, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Siemens AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
250.25 €
Abst. Kursziel*:
-10.09%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
250.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
-10.22%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
