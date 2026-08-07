Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Freitagvormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 275,95 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'247 Punkten tendiert. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 277,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 273,95 EUR. Bisher wurden heute 70'815 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 291,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 5,64 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,25 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Siemens gewährte am 13.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19.76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19.76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 12.08.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,06 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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