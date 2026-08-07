Avolta-Aktie tiefer: Karibik-Expansion mit Mehrheitsübernahme von Penha Duty Free

Der Schweizer Reisedetailhändler erwirbt in einem ersten Schritt 51 Prozent an dem Duty-Free-Betreiber, wie Avolta am Freitag bekanntgab.

Der Vertrag ebne zudem den vertraglichen Weg zu einer vollständigen Übernahme durch Avolta. Penha Duty Free Group betreibt 25 Verkaufsstellen auf Aruba, Bonaire, Curacao, Grand Cayman und St. Maarten. Das Unternehmen ist an Flughäfen, Kreuzfahrthäfen und in Innenstadtlagen tätig.

Die Standorte verfügen laut der Mitteilung über langfristige Konzessionen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren. 2025 erzielte das Geschäft einen Umsatz von rund 47 Millionen Franken.

Avolta finanziere die Transaktion aus vorhandenen Barmitteln, der Einfluss auf die Verschuldung sei vernachlässigbar, heisst es. Die Übernahme werde sofort zur EBITDA-Marge, zum Gewinn pro Aktie und zur Kapitalrendite beitragen.

awp-robot/tp

Basel (awp)