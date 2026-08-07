Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Erfreulich sei der Beitrag der Ergo zum guten zweiten Quartal, schrieb Philip Kett am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen. Bei der Solvabilität der Münchner stehe nun eine 3 vorne. Die Eigenmittelausstattung erreichte 304 Prozent und lag damit über dem Konsens./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
509.00 €
|
Abst. Kursziel*:
17.88%
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Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
515.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.46%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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