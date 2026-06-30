Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 255 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Umfragen unter den Vertriebspartnern signalisierten eine solide Dynamik im Bereich Automatisierung, vor allem in Asien und den USA, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Auch das Wachstum im Geschäft mit Rechenzentren dürfte erneut stark ausfallen. Er rechnet mit einer Anhebung der Zielspanne für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
271.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
277.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.24%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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