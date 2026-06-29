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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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29.06.2026
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29.06.2026 21:53:23

Siemens Overweight

Siemens
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor den am 6. August erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 335 auf 345 Euro angehoben. Die Einstufung auf "Overweight" wurde bekräftigt. Zudem bleibt die Aktie auf der "Analyst Focus List". Analyst Phil Buller rechnet in seinem am Montagabend vorliegenden Ausblick mit einer Fortsetzung der starken Trends des Technologiekonzerns, die seit Jahresbeginn bereits zu sehen gewesen seien. Das Kursziel hob er auch an, da er sein Bewertungsmodell von Juni 2027 auf Dezember 2027 verlegte./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:32 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
270.35 € 		Abst. Kursziel*:
27.61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
271.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.00%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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