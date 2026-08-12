Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 282,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'505 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 282,85 EUR. Bei 280,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 172'229 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,31 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,00 EUR ab. Abschläge von 29,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,49 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 2,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,61 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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