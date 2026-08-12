Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 281,95 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'422 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 283,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 280,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 370'850 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 3,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 29,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,49 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.38 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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