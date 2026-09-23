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23.09.2026 09:29:07
Roche-Aktie stabil: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Roche hat mit dem Wirkstoffkandidaten Sefaxersen in einer Phase-III-Studie positive Zwischenergebnisse bei Patienten mit IgA-Nephropathie erzielt.
Der Wirkstoff habe nach 37 Wochen in der "IMAgINATION-Studie" die Proteinurie im Vergleich zu Placebo statistisch signifikant und klinisch relevant reduziert, so die Meldung. Das Sicherheitsprofil habe den bislang bekannten Daten entsprochen. Die Studie laufe weiter und weitere Daten zur Nierenfunktion sollen in zwei Jahren folgen.
Bei IgA-Nephropathie handelt es sich den Angaben zufolge um eine fortschreitende Autoimmunerkrankung der Niere, die langfristig zu Nierenversagen führen kann.
Roche schlägt Christophe Weber zur Wahl in den Verwaltungsrat vor
Der Pharmakonzern Roche will seinen Verwaltungsrat ergänzen. An der Generalversammlung vom kommenden Frühjahr soll frühere Takeda-Chef Christophe Weber in das Gremium gewählt werden.
Weber soll den Verwaltungsrat mit zusätzlicher Branchenerfahrung und Führungserfahrung stärken, wie Roche am Mittwoch mitteilte.An der SIX sinkt die Roche-Aktie zeitweise um minimale 0,05 Prozent auf 393,90 Franken.
an/hr
Basel (awp)
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