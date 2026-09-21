Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

|Aktuelle Rohstoffkurse
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21.09.2026 20:43:14
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Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,75 Prozent schwächer bei 4.347,30 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.380,05 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -0,50 Prozent auf 66,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 66,33 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.807,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.801,50 US-Dollar).
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,08 Prozent auf 1.308,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.309,00 US-Dollar.
Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -3,42 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 20:30 Uhr auf 100,32 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 103,87 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 20:32 Uhr steht ein Minus von -4,51 Prozent auf 95,78 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 100,30 US-Dollar.
Währenddessen legt der Baumwolle um 3,19 Prozent auf 0,80 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,77 US-Dollar wert.
Nach 4,07 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Montagabend um 0,62 Prozent auf 4,09 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,95 US-Dollar) geht es um -6,16 Prozent auf 2,76 US-Dollar nach unten.
Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 2,42 Prozent auf 2,21 US-Dollar, nach 2,16 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen steigt der Maispreis um 2,94 Prozent auf 5,43 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,28 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 1,27 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,34 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Orangensaftpreis am Montagabend hinzu. Um 5,46 Prozent auf 1,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,41 US-Dollar.
Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 13,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,04 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,80 Prozent.
Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 354,60 US-Dollar am Vortag auf 365,60 US-Dollar nach oben (+3,10Prozent).
Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,86 Prozent auf 0,68 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,68 US-Dollar wert.
Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,69 Prozent auf 0,17 US-Dollar, nach 0,17 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,09 Prozent auf 2,82 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar.
Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,13 Prozent auf 0,78 US-Dollar, nach 0,78 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Montagabend lag der Milchpreis bei 16,16 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 16,16 US-Dollar.
Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 133,67 US-Dollar am Vortag auf 129,44 US-Dollar nach unten (--3,16 Prozent).
Indessen verstärkt sich der Reispreis um 2,85 Prozent auf 16,09 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 15,64 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Holzpreis Verluste. Um 20:18 Uhr fällt der Holzpreis um -0,37 Prozent auf 535,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 537,00 US-Dollar an der Tafel.
Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um -7,05 Prozent auf 74,25 Euro. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - TTF bei 79,89 Euro.
Redaktion finanzen.ch
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