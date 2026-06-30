Siemens 254.96 CHF 3.12% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen dürften das Auftragswachstum von Smart Infrastructure sowie die Margen von Digital Industries positiv überraschen, schrieb Andre Kukhnin am Montagabend. Er sieht Potenzial für eine weitere Aufstockung der Jahresziele./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.