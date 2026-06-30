Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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30.06.2026 07:40:34
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen dürften das Auftragswachstum von Smart Infrastructure sowie die Margen von Digital Industries positiv überraschen, schrieb Andre Kukhnin am Montagabend. Er sieht Potenzial für eine weitere Aufstockung der Jahresziele./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
271.45 €
|
Abst. Kursziel*:
14.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
276.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.26%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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