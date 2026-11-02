Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’752 -0.4%  SPI 20’787 -0.3%  Dow 51’858 0.2%  DAX 25’890 0.3%  Euro 0.9196 -0.7%  EStoxx50 6’155 0.4%  Gold 3’935 1.6%  Bitcoin 63’831 -1.0%  Dollar 0.8197 -0.4%  Öl 106.8 -9.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Holcim1221405Cembra Money Bank22517316
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Medartis-Aktie stärker: Wachstumsprognose für das Gesamtjahr erhöht
Grünes Vorzeichen bei Fresenius-Aktie: Allianz erweitert Biosimilars-Portfolio - Ausblick bestätigt
Infracore-Aktie im Plus: Neue Offerte für Spital Wetzikon ab
SKAN-Aktie gesucht: Finanzchef und Spartenleiter wegen Insiderverdacht vor Gericht
DKSH-Aktie leichter: Exklusivvertrieb von bitop-Inhaltsstoffen in Japan
Suche...
ETF Sparplan

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

43.34
CHF
-1.70
CHF
-3.77 %
12:02:07
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2026 14:08:38

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Shell
43.34 CHF -3.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Bilanz ermögliche immense Ausschüttungen, schrieb Michele della Vigna am Freitag nach dem Quartalsbericht des Ölkonzerns./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:32 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.47 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.73 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:08 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell Neutral UBS AG
29.10.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen