Shell 43.34 CHF -3.77% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Bilanz ermögliche immense Ausschüttungen, schrieb Michele della Vigna am Freitag nach dem Quartalsbericht des Ölkonzerns./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:32 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.