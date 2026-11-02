Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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02.11.2026 14:08:38
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Bilanz ermögliche immense Ausschüttungen, schrieb Michele della Vigna am Freitag nach dem Quartalsbericht des Ölkonzerns./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:32 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.47 £
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
39.73 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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