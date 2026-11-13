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13.11.2026 09:28:22
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab
Das macht der STOXX 50 am Morgen.
Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.30 Prozent leichter bei 5’505.96 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.089 Prozent auf 5’517.36 Punkte an der Kurstafel, nach 5’522.26 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’500.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’517.36 Einheiten.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2.52 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’315.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der STOXX 50 5’527.34 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’849.91 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 1.18 Prozent auf 5.74 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.06 Prozent auf 37.04 GBP), Allianz (+ 0.55 Prozent auf 475.00 EUR), SAP SE (+ 0.45 Prozent auf 213.50 EUR) und RELX (+ 0.40 Prozent auf 30.31 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Richemont (-6.56 Prozent auf 164.60 CHF), Rheinmetall (-1.68 Prozent auf 759.60 EUR), Siemens (-1.53 Prozent auf 277.40 EUR), Rolls-Royce (-1.46 Prozent auf 13.50 GBP) und Airbus SE (-1.10 Prozent auf 206.00 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’009’084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 541.050 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.23 zu Buche schlagen. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6.97 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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