Heute vor 3 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26.09 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 383.362 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 37.06 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’205.48 GBP wert. Damit wäre die Investition 42.05 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) betrug jüngst 210.62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch