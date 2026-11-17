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17.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26.09 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 383.362 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 37.06 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’205.48 GBP wert. Damit wäre die Investition 42.05 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) betrug jüngst 210.62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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