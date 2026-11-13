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13.11.2026 17:58:11
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt schlussendlich
Der Handel in Europa verlief am fünften Tag der Woche in ruhigen Bahnen.
Letztendlich schloss der STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 5’521.75 Punkten ab. In den Handel ging der STOXX 50 0.089 Prozent schwächer bei 5’517.36 Punkten, nach 5’522.26 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5’527.97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’500.95 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 2.81 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 5’315.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5’527.34 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 4’849.91 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11.39 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 1.66 Prozent auf 30.69 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.49 Prozent auf 37.20 GBP), BP (+ 1.39 Prozent auf 5.75 GBP), Nestlé (+ 1.33 Prozent auf 87.72 CHF) und Unilever (+ 1.20 Prozent auf 49.88 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Richemont (-3.80 Prozent auf 169.45 CHF), Rolls-Royce (-1.39 Prozent auf 13.51 GBP), Siemens Energy (-0.94 Prozent auf 131.28 EUR), Rheinmetall (-0.92 Prozent auf 765.50 EUR) und Siemens (-0.82 Prozent auf 279.40 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’486’647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 541.050 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Die BP-Aktie weist mit 5.23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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