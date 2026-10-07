Shell 40.52 CHF 1.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Die jüngsten Aussagen des Öl- und Gaskonzerns zum dritten Quartal deuteten auf starke Margen im Raffineriegeschäft hin, schrieb Mark Wilson am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er bewerte die insgesamt erwartungsgemäßen Aussagen unter dem Strich moderat positiv./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.