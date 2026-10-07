Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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07.10.2026 11:07:25
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Die jüngsten Aussagen des Öl- und Gaskonzerns zum dritten Quartal deuteten auf starke Margen im Raffineriegeschäft hin, schrieb Mark Wilson am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er bewerte die insgesamt erwartungsgemäßen Aussagen unter dem Strich moderat positiv./rob/gl/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.78 £
|
Abst. Kursziel*:
22.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.33%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|10:21
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|RBC Capital Markets
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|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
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