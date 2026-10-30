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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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30.10.2026 12:24:29

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3750 auf 4100 Pence angehobe, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das mit den Quartalszahlen angekündigte Aktienrückkaufprogramm des Ölkonzerns übertreffe selbst die optimistischsten Erwartungen, schrieb Joshua Stone am Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
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