Shell 45.04 CHF 0.83% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3750 auf 4100 Pence angehobe, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das mit den Quartalszahlen angekündigte Aktienrückkaufprogramm des Ölkonzerns übertreffe selbst die optimistischsten Erwartungen, schrieb Joshua Stone am Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.