Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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30.10.2026 12:24:29
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3750 auf 4100 Pence angehobe, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das mit den Quartalszahlen angekündigte Aktienrückkaufprogramm des Ölkonzerns übertreffe selbst die optimistischsten Erwartungen, schrieb Joshua Stone am Donnerstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40.33 £
|
Abst. Kursziel*:
1.67%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
40.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.28%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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