|Langzeit-Investment
|
23.11.2026 19:43:08
So viel Verlust wäre bei einem Bitcoin Cash-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Bei einem frühen Einstieg in Bitcoin Cash hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 22.11.2025 kostete Bitcoin Cash 557.48 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in BCH investiert, befänden sich nun 1.794 Bitcoin Cash in seinem Portfolio. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 22.11.2026 gerechnet (198.93 USD), wäre das Investment nun 356.84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 64.32 Prozent eingebüsst.
Am 24.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190.02 USD. Bei 654.75 USD erreichte der Coin am 03.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|51’783.44111
|0.68%
|Handeln
|Vision
|0.02630
|2.70%
|Handeln
|Ethereum
|1’467.78389
|1.54%
|Handeln
|Ripple
|0.80042
|2.73%
|Handeln
|Solana
|61.68892
|4.06%
|Handeln
|Cardano
|0.12627
|3.96%
|Handeln
|Polkadot
|0.58206
|5.02%
|Handeln
|Chainlink
|7.63315
|3.12%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|3.54%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|6.66%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren