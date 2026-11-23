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Am 22.11.2025 kostete Bitcoin Cash 557.48 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in BCH investiert, befänden sich nun 1.794 Bitcoin Cash in seinem Portfolio. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 22.11.2026 gerechnet (198.93 USD), wäre das Investment nun 356.84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 64.32 Prozent eingebüsst.

Am 24.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190.02 USD. Bei 654.75 USD erreichte der Coin am 03.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net