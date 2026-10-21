Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Die Raffineriebedingungen in Europa hätten sich gegenüber den jüngsten Rekordwerten zuletzt wieder etwas verschlechtert, schrieb Matthew Lofting in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Raffineriemargen der Ölkonzerne befänden sich zwar weiterhin deutlich über dem Mittelwert des Zyklus, der Durchschnittswert seit Anfang Oktober liege jedoch um mehr als 30 Prozent unter dem Niveau des dritten Jahresviertels./edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39.26 £
|
Abst. Kursziel*:
4.42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39.22 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.55%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
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