Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Das Raffineriegeschäft des Öl- und Gaskonzerns entwickele sich stark, schrieb Mark Wilson in einem Ausblick am Montag. Mit einem geschätzten Gewinn von rund 10,2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal liege er um sieben Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.94 £
|
Abst. Kursziel*:
18.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.19%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
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