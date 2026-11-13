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Kursentwicklung 13.11.2026 15:58:17

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt nachmittags nach

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt nachmittags nach

Das macht der STOXX 50 am Nachmittag.

Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.10 Prozent tiefer bei 5’516.57 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.089 Prozent auf 5’517.36 Punkte an der Kurstafel, nach 5’522.26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’527.97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’500.95 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2.72 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’315.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’527.34 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Wert von 4’849.91 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.28 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.26 Prozent auf 593.20 EUR), Allianz (+ 1.02 Prozent auf 477.20 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.01 Prozent auf 37.02 GBP), RELX (+ 0.74 Prozent auf 30.41 GBP) und Unilever (+ 0.74 Prozent auf 49.65 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-3.95 Prozent auf 169.20 CHF), Rheinmetall (-2.19 Prozent auf 755.70 EUR), Airbus SE (-1.25 Prozent auf 205.70 EUR), Rolls-Royce (-1.18 Prozent auf 13.53 GBP) und Roche (-1.03 Prozent auf 402.30 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 10’262’499 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 541.050 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die BP-Aktie präsentiert mit 5.23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 190.76 -0.73% Airbus SE
Allianz 430.10 0.84% Allianz
ASML NV 1’250.00 -0.48% ASML NV
Barclays plc 4.73 -0.46% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 6.30 2.34% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.65 -0.11% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 533.40 0.87% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 33.86 2.17% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 714.50 -0.78% Rheinmetall AG
Richemont 169.45 -3.80% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 404.70 -0.44% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 15.08 -1.84% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41.13 3.22% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 251.75 -1.04% Siemens AG
Unilever PLC 54.77 1.97% Unilever PLC

ASML NV am 13.11.2026

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