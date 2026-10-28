Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Ölkonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Zudem liege das für das kommende Quartal angekündigte, 5 Milliarden US-Dollar schwere Aktienrückkaufprogramm über seinen Erwartungen und deutlich über dem Umfang früherer Quartale./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
40.72 £
|
Abst. Kursziel*:
-1.78%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
40.30 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.73%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
12:26
|Freundlicher Handel in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: Am Mittag Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Verluste in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|44.72
|1.71%
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