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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

44.72
CHF
0.75
CHF
1.71 %
14:20:44
BRXC
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29.10.2026 13:46:06

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Shell
44.72 CHF 1.71%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Ölkonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Zudem liege das für das kommende Quartal angekündigte, 5 Milliarden US-Dollar schwere Aktienrückkaufprogramm über seinen Erwartungen und deutlich über dem Umfang früherer Quartale./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:01 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
40.72 £ 		Abst. Kursziel*:
-1.78%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
40.30 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.73%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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