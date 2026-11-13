LSE-Handel FTSE 100 verbucht zum Start Verluste

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.08 Prozent auf 10’854.17 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.292 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 10’863.28 Punkte an der Kurstafel, nach 10’863.09 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’836.63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’867.64 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1.69 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 10’650.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’772.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’807.68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.07 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Aviva (+ 2.25 Prozent auf 7.56 GBP), BP (+ 1.18 Prozent auf 5.74 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.06 Prozent auf 37.04 GBP), Associated British Foods (+ 0.90 Prozent auf 20.24 GBP) und Auto Trader Group (+ 0.67 Prozent auf 5.70 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen 3i (-3.51 Prozent auf 26.15 GBP), Antofagasta (-1.68 Prozent auf 31.63 GBP), Vodafone Group (-1.57 Prozent auf 1.16 GBP), Rolls-Royce (-1.46 Prozent auf 13.50 GBP) und Anglo American (-1.36 Prozent auf 37.76 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 1’441’911 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277.771 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14.84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch