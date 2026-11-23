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Ethereum Classic kostete gestern vor 1 Jahr 13.50 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in ETC vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74.09 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (5.676 USD), wäre das Investment nun 420.57 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 57.94 Prozent.

Bei 5.474 USD erreichte die Kryptowährung am 20.11.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 03.12.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14.22 USD.

Redaktion Finanzen.net