SFC Energy 16.45 CHF -1.03% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe zum zweiten Mal die Ergebnisprognose für das laufende Jahr erhöht, schrieb Michael Kuhn in einer Studie am Montag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe sich damit in etwa verdoppelt./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.