SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
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SFC Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe zum zweiten Mal die Ergebnisprognose für das laufende Jahr erhöht, schrieb Michael Kuhn in einer Studie am Montag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe sich damit in etwa verdoppelt./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.96 €
|
Abst. Kursziel*:
44.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.61%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SFC Energy AG
|
29.10.26
|EQS-News: SFC Energy continues strong, profitable growth in the first nine months of 2026 – preliminary figures – earnings guidance raised again (EQS Group)
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29.10.26
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