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SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578

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02.11.2026 12:19:43

SFC Energy Buy

SFC Energy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe zum zweiten Mal die Ergebnisprognose für das laufende Jahr erhöht, schrieb Michael Kuhn in einer Studie am Montag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe sich damit in etwa verdoppelt./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.96 € 		Abst. Kursziel*:
44.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.61%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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17.08.26 SFC Energy Buy Warburg Research
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