SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
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03.11.2026 12:15:09
SFC Energy Buy
SFC Energy
16.74 CHF 2.35%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe eine unerwartet hohe Profitabilität im dritten Quartal erzielt, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit erschienen die Margenprognosen des Marktes für 2027 und 2028 zu vorsichtig./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:27 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.24 €
|
Abst. Kursziel*:
58.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.95%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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