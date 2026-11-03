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SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578

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03.11.2026 12:15:09

SFC Energy Buy

SFC Energy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe eine unerwartet hohe Profitabilität im dritten Quartal erzielt, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit erschienen die Margenprognosen des Marktes für 2027 und 2028 zu vorsichtig./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:27 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.24 € 		Abst. Kursziel*:
58.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57.95%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
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12:15 SFC Energy Buy Warburg Research
02.11.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
02.11.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 SFC Energy Buy Warburg Research
17.08.26 SFC Energy Buy Warburg Research
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