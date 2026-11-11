SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
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SFC Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe nach der kürzlich erfolgten Anhebung der Prognose mit seinen finalen Ergebnissen auch ein starkes drittes Quartal bestätigt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwoch. Das Schlussquartal dürfte zwar etwas schwächer ausfallen, doch die konkreten Wachstumstreiber böten dem Unternehmen für 2027 attraktive Perspektiven./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
27.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.86 €
|
Abst. Kursziel*:
53.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.60%
|
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
|
KGV*:
-
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