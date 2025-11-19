SFC Energy 11.41 CHF 1.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe eine schwache Umsatzentwicklung gezeigt, während die Gewinne in Ordnung seien und die Aufträge sich verbesserten, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET



