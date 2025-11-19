Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’559 0.6%  SPI 17’253 0.6%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’237 0.2%  Euro 0.9284 0.3%  EStoxx50 5’538 0.1%  Gold 4’116 1.2%  Bitcoin 73’344 -1.3%  Dollar 0.8016 0.2%  Öl 64.0 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK
Nestlé-Aktie fester: Juristische Rückendeckung im Perrier-Verfahren
DroneShield-Aktie fällt weiter: CEO-Rücktritt und Millionenverkäufe belasten den Kurs
Zwahlen & Mayr-Aktie bricht ein: Sitindustrie hält 97,9 Prozent der Aktien
Suche...

SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578

11.41
CHF
0.21
CHF
1.85 %
12:50:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 11:09:53

SFC Energy Hold

SFC Energy
11.41 CHF 1.85%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe eine schwache Umsatzentwicklung gezeigt, während die Gewinne in Ordnung seien und die Aufträge sich verbesserten, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12.16 € 		Abst. Kursziel*:
64.47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.55%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse