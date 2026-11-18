Am Mittwoch legt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.18 Prozent auf 17’543.73 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 88.431 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.135 Prozent höher bei 17’535.95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17’512.37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17’590.76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17’498.13 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 1.33 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’198.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der SDAX noch bei 18’425.59 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 15’807.72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1.08 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 6.27 Prozent auf 118.60 EUR), Basler (+ 4.03 Prozent auf 24.50 EUR), Springer Nature (+ 3.84 Prozent auf 23.00 EUR), SFC Energy (+ 3.34 Prozent auf 17.96 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 3.31 Prozent auf 1.03 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ASTA Energy Solutions (-5.14 Prozent auf 46.10 EUR), Energiekontor (-4.77 Prozent auf 19.76 EUR), Vossloh (-3.08 Prozent auf 46.60 EUR), Stabilus SE (-3.05 Prozent auf 13.34 EUR) und Douglas (-2.75 Prozent auf 7.42 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 443’022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.224 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.11 zu Buche schlagen. Mit 8.94 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch