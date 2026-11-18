Am Mittwoch verbucht der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0.01 Prozent auf 17’513.65 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 88.431 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.135 Prozent höher bei 17’535.95 Punkten in den Handel, nach 17’512.37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17’501.43 Punkte, das Tageshoch hingegen 17’535.95 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 1.50 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 18’198.27 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 18’425.59 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Stand von 15’807.72 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0.910 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Springer Nature (+ 2.26 Prozent auf 22.65 EUR), Basler (+ 1.70 Prozent auf 23.95 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1.66 Prozent auf 8.58 EUR), SFC Energy (+ 1.38 Prozent auf 17.62 EUR) und Drägerwerk (+ 1.08 Prozent auf 112.80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Vossloh (-2.91 Prozent auf 46.68 EUR), Stabilus SE (-2.03 Prozent auf 13.48 EUR), Einhell Germany vz (-1.38 Prozent auf 64.50 EUR), MLP SE (-1.21 Prozent auf 11.40 EUR) und Medios (-1.16 Prozent auf 10.24 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 105’520 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.224 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch