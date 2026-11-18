SDAX 701259 / DE0009653386
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18.11.2026 17:58:12
Schwacher Handel: SDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone
Der SDAX zeigte sich am Mittwoch im Minus.
Letztendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0.65 Prozent schwächer bei 17’398.64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88.431 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17’535.95 Zählern und damit 0.135 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17’512.37 Punkte).
Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 17’590.76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’376.81 Punkten lag.
SDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2.15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 18’198.27 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 18’425.59 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Wert von 15’807.72 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.248 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 6.63 Prozent auf 119.00 EUR), Springer Nature (+ 3.84 Prozent auf 23.00 EUR), SFC Energy (+ 3.68 Prozent auf 18.02 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2.31 Prozent auf 33.20 EUR) und PATRIZIA SE (+ 2.14 Prozent auf 8.12 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil ASTA Energy Solutions (-7.61 Prozent auf 44.90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-6.22 Prozent auf 32.26 EUR), Stabilus SE (-6.10 Prozent auf 12.92 EUR), Vossloh (-4.91 Prozent auf 45.72 EUR) und Hypoport SE (-4.63 Prozent auf 82.45 EUR).
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 850’721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.224 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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