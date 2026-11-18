Am Mittwoch verliert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.24 Prozent auf 17’471.14 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88.431 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.135 Prozent fester bei 17’535.95 Punkten, nach 17’512.37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17’467.70 Punkte, das Tageshoch hingegen 17’590.76 Zähler.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 1.74 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der SDAX bei 18’198.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’425.59 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 15’807.72 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.665 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 6.09 Prozent auf 118.40 EUR), Springer Nature (+ 5.19 Prozent auf 23.30 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4.01 Prozent auf 1.04 EUR), SFC Energy (+ 3.80 Prozent auf 18.04 EUR) und SGL Carbon SE (+ 2.03 Prozent auf 4.77 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen ASTA Energy Solutions (-6.58 Prozent auf 45.40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5.93 Prozent auf 32.36 EUR), Stabilus SE (-5.38 Prozent auf 13.02 EUR), Vossloh (-3.91 Prozent auf 46.20 EUR) und Hypoport SE (-3.64 Prozent auf 83.30 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 554’378 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5.224 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch