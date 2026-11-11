SDAX 701259 / DE0009653386
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11.11.2026 12:26:17
SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht Gewinne
Das macht der SDAX am dritten Tag der Woche.
Am Mittwoch legt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.20 Prozent auf 18’075.89 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90.037 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.330 Prozent auf 18’099.99 Punkte an der Kurstafel, nach 18’040.42 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’206.08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18’032.99 Punkten.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1.27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 18’098.20 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 18’571.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15’946.82 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.15 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 6.92 Prozent auf 106.60 EUR), SFC Energy (+ 4.89 Prozent auf 18.44 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.68 Prozent auf 9.40 EUR), Basler (+ 4.28 Prozent auf 25.60 EUR) und SGL Carbon SE (+ 3.93 Prozent auf 5.03 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Vincorion (-5.39 Prozent auf 17.21 EUR), KWS SAAT SE (-4.41 Prozent auf 65.00 EUR), Einhell Germany vz (-3.27 Prozent auf 65.00 EUR), Hypoport SE (-3.22 Prozent auf 91.55 EUR) und pbb (-2.76 Prozent auf 3.03 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 241’757 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5.160 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick
Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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