SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht Gewinne

Am Mittwoch legt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.20 Prozent auf 18’075.89 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90.037 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.330 Prozent auf 18’099.99 Punkte an der Kurstafel, nach 18’040.42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’206.08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18’032.99 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1.27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 18’098.20 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 18’571.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15’946.82 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.15 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 6.92 Prozent auf 106.60 EUR), SFC Energy (+ 4.89 Prozent auf 18.44 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.68 Prozent auf 9.40 EUR), Basler (+ 4.28 Prozent auf 25.60 EUR) und SGL Carbon SE (+ 3.93 Prozent auf 5.03 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Vincorion (-5.39 Prozent auf 17.21 EUR), KWS SAAT SE (-4.41 Prozent auf 65.00 EUR), Einhell Germany vz (-3.27 Prozent auf 65.00 EUR), Hypoport SE (-3.22 Prozent auf 91.55 EUR) und pbb (-2.76 Prozent auf 3.03 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 241’757 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5.160 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch