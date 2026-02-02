SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
12.65CHF
-0.32CHF
-2.44 %
11:36:50
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.02.2026 09:21:57
SFC Energy Hold
SFC Energy
12.65 CHF -2.44%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 20 auf 16,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management habe bereits offen eingestanden, dass das Jahr 2025 eine Enttäuschung gewesen sei, schrieb Michael Kuhn in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende Februar. Der Gegenwind werde wohl anhalten und entsprechend vorsichtig dürfte das Unternehmen planen./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.00 €
|
Abst. Kursziel*:
17.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.82%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SFC Energy AG
|
30.01.26
|EQS-NVR: SFC Energy AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.01.26
|EQS-NVR: SFC Energy AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
27.01.26
|Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX im Minus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX mittags in Rot (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu SFC Energy AG
|09:21
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|31.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|31.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|18.11.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|23.10.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:21
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SFC Energy AG
|12.65
|-2.44%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|
DZ BANK
Intesa Sanpaolo Kaufen
|10:14
|
UBS AG
Akzo Nobel Neutral
|10:09
|
UBS AG
Sartorius vz. Neutral
|10:09
|
UBS AG
Siltronic Neutral
|10:00
|
Warburg Research
SAF-HOLLAND Buy
|10:00
|
Warburg Research
INDUS Buy
|09:59
|
Warburg Research
Elmos Semiconductor Buy