SFC Energy Aktie
14.77CHF
0.05CHF
0.35 %
12:50:29
BRXC
31.10.2025
SFC Energy Hold
SFC Energy
14.77 CHF 0.35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die am 18. November anstehenden Zahlen dürften ein weiteres schwaches Quartal des Brennstoffzellenspezialisten im Rahmen der Vorquartals-Entwicklung belegen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.86 €
|
Abst. Kursziel*:
26.10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.47%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
