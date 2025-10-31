Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
31.10.2025 10:46:16

SFC Energy Hold

SFC Energy
14.77 CHF 0.35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die am 18. November anstehenden Zahlen dürften ein weiteres schwaches Quartal des Brennstoffzellenspezialisten im Rahmen der Vorquartals-Entwicklung belegen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.86 € 		Abst. Kursziel*:
26.10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.47%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse