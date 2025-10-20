Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578

15.06
CHF
-1.04
CHF
-6.44 %
20.10.2025
BRXC
23.10.2025

SFC Energy Hold

SFC Energy
15.06 CHF -6.44%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Mit der anstehenden Beteiligung am langjährigen KooperationspartnerOneberry Technologies in Singapur, die die Option auf einen Ausbau zu einem Mehrheitsanteil beinhalte, nehme die Expansion des Brennstoffzellenspezialisten in Asien Gestalt an, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.78 € 		Abst. Kursziel*:
19.19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.25%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:16 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
10:04 SFC Energy Buy Warburg Research
27.08.25 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
27.08.25 SFC Energy Buy Warburg Research
05.08.25 SFC Energy Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
