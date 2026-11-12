SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
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12.11.2026 10:32:39
SFC Energy Buy
SFC Energy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Zahlen des Brennstoffzellenspezialisten seien weitgehend unspektakulär gewesen nach den vorab bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Michael Kuhn am Mittwoch./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.96 €
|
Abst. Kursziel*:
44.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.44%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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