SFC Energy Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 16,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Management habe einen optimistischen Eindruck hinterlassen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz nach dem Geschäftsbericht. Das Umsatzziel für 2026 sei vorsichtig, es gebe allerdings enorme Zuversicht für eine merkliche Margensteigerung./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
