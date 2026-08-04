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SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578

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17.08.2026 06:33:18

SFC Energy Buy

SFC Energy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 24 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe im zweiten Quartal überraschend stark abgeschnitten, und die nach oben hin präzisierte Jahresprognose erscheine immer noch zu vorsichtig, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag in seinem Rückblick auf die Zahlen. Daher hob er seine Schätzungen für das Jahr sowie seine mittelfristigen Margenprognosen an./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
27.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.94 € 		Abst. Kursziel*:
62.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.64%
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