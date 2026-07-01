SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SFC Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der vereinbarten Übernahme wichtiger Aktivitäten der Siqens GmbH schließe der Brennstoffzellenspezialist eine Lücke im Produktportfolio, die ansonsten eine interne Entwicklung mit Bilanzrisiken erfordert hätte, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Weitere positive Nachrichten erwartet er von den Quartalszahlen Mitte August. Die Konsensschätzungen für 2027/27 erschienen zu niedrig und dürften in den kommenden Monaten angehoben werden./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.90 €
|
Abst. Kursziel*:
45.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.29%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SFC Energy AG
|
02.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
02.07.26
|EQS-News: SFC Energy AG expands technology and solutions portfolio through acquisition of key assets from Siqens (EQS Group)
|
02.07.26