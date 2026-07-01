Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’355 -0.5%  SPI 20’229 -0.5%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’835 0.2%  Euro 0.9199 0.1%  EStoxx50 6’406 -0.1%  Gold 4’155 -0.5%  Bitcoin 50’572 -1.0%  Dollar 0.8055 0.3%  Öl 71.7 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Allianz-Aktie drückt wieder aufs Gas: Aktienrückkäufe legen nach Zwischentief spürbar zu
Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Siemens Healthineers-Aktie
GLP-1-Rennen verschärft sich: Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille auf den britischen Markt - Aktie im Blick
BMW-Aktie: Darum raten Experten mehrheitlich zum Kauf
NVIDIA-Aktie vor Belastungsprobe: Verpackungstechnologie bremst Rubin-Ultra-Rollout
Suche...
Plus500 Depot

SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578

18.33
CHF
0.29
CHF
1.62 %
12:28:06
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.07.2026 11:03:58

SFC Energy Buy

SFC Energy
18.33 CHF 1.62%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der vereinbarten Übernahme wichtiger Aktivitäten der Siqens GmbH schließe der Brennstoffzellenspezialist eine Lücke im Produktportfolio, die ansonsten eine interne Entwicklung mit Bilanzrisiken erfordert hätte, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Weitere positive Nachrichten erwartet er von den Quartalszahlen Mitte August. Die Konsensschätzungen für 2027/27 erschienen zu niedrig und dürften in den kommenden Monaten angehoben werden./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.90 € 		Abst. Kursziel*:
45.73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.29%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse