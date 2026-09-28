HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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28.09.2026 17:58:16
Montagshandel in Frankfurt: SDAX schliesst in der Gewinnzone
Der SDAX ging im Plus aus dem Handelstag.
Zum Handelsschluss kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 0.72 Prozent auf 18’255.82 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 92.248 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’179.93 Zählern und damit 0.306 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’124.50 Punkte).
Der SDAX verzeichnete bei 18’336.13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18’137.77 Einheiten.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 18’995.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’767.77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der SDAX bei 16’775.08 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5.19 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 12.73 Prozent auf 68.20 EUR), HelloFresh (+ 5.08 Prozent auf 2.40 EUR), OHB SE (+ 4.80 Prozent auf 187.60 EUR), secunet Security Networks (+ 4.09 Prozent auf 241.50 EUR) und Stabilus SE (+ 3.74 Prozent auf 16.08 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ATOSS Software (-3.25 Prozent auf 80.30 EUR), Vincorion (-2.88 Prozent auf 17.37 EUR), SFC Energy (-2.75 Prozent auf 19.84 EUR), Springer Nature (-1.95 Prozent auf 20.10 EUR) und Mutares (-1.65 Prozent auf 23.90 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’878’832 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4.264 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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