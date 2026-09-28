Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marktbericht
|
28.09.2026 15:58:13
XETRA-Handel: SDAX nachmittags freundlich
Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.
Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.66 Prozent stärker bei 18’244.20 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 92.248 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0.306 Prozent höher bei 18’179.93 Punkten, nach 18’124.50 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 18’259.99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’137.77 Punkten erreichte.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der SDAX noch bei 18’995.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17’767.77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 16’775.08 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.12 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 11.57 Prozent auf 67.50 EUR), secunet Security Networks (+ 5.82 Prozent auf 245.50 EUR), Stabilus SE (+ 5.29 Prozent auf 16.32 EUR), Eckert Ziegler (+ 3.12 Prozent auf 12.55 EUR) und Südzucker (+ 2.80 Prozent auf 12.50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil ATOSS Software (-4.10 Prozent auf 79.60 EUR), TeamViewer (-2.92 Prozent auf 5.98 EUR), SMA Solar (-2.66 Prozent auf 54.95 EUR), Vincorion (-1.87 Prozent auf 17.55 EUR) und SFC Energy (-1.72 Prozent auf 20.05 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 928’399 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.264 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
Die Mutares-Aktie hat mit 1.53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.27 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
|
15:58
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
24.09.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
24.09.26
|XETRA-Handel So performt der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Eckert & Ziegler
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18’279.44
|0.85%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX wenig bewegt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.