XETRA-Handel: SDAX nachmittags freundlich

Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.66 Prozent stärker bei 18’244.20 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 92.248 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0.306 Prozent höher bei 18’179.93 Punkten, nach 18’124.50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 18’259.99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’137.77 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der SDAX noch bei 18’995.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17’767.77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 16’775.08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.12 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 11.57 Prozent auf 67.50 EUR), secunet Security Networks (+ 5.82 Prozent auf 245.50 EUR), Stabilus SE (+ 5.29 Prozent auf 16.32 EUR), Eckert Ziegler (+ 3.12 Prozent auf 12.55 EUR) und Südzucker (+ 2.80 Prozent auf 12.50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil ATOSS Software (-4.10 Prozent auf 79.60 EUR), TeamViewer (-2.92 Prozent auf 5.98 EUR), SMA Solar (-2.66 Prozent auf 54.95 EUR), Vincorion (-1.87 Prozent auf 17.55 EUR) und SFC Energy (-1.72 Prozent auf 20.05 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 928’399 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.264 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 1.53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.27 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch