Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen

Am Donnerstag notiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.02 Prozent fester bei 18’563.58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94.751 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.046 Prozent leichter bei 18’551.75 Punkten, nach 18’560.24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18’544.20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’563.58 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0.964 Prozent abwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Wert von 18’540.54 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, einen Stand von 17’864.36 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 16’535.50 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.96 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 1.83 Prozent auf 25.10 EUR), Einhell Germany vz (+ 1.14 Prozent auf 70.80 EUR), Wacker Neuson SE (+ 1.03 Prozent auf 24.50 EUR), SFC Energy (+ 0.97 Prozent auf 20.85 EUR) und PNE (+ 0.97 Prozent auf 7.32 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-1.42 Prozent auf 6.24 EUR), SMA Solar (-0.97 Prozent auf 61.15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0.95 Prozent auf 52.20 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0.90 Prozent auf 43.90 EUR) und LPKF Laser Electronics (-0.76 Prozent auf 13.10 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 234’056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.220 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7.89 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch