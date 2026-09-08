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Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882

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SDAX-Performance 08.09.2026 09:28:17

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start im Minus

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start im Minus

Der SDAX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Grand City Properties
8.54 CHF -0.58%
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Am Dienstag geht es im SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0.05 Prozent auf 18’743.31 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 94.295 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.058 Prozent leichter bei 18’742.63 Punkten, nach 18’753.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’739.58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’770.53 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18’659.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der SDAX mit 18’398.48 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16’742.45 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.00 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19’325.96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell HORNBACH (+ 6.12 Prozent auf 86.70 EUR), tonies (+ 1.19 Prozent auf 11.90 EUR), SMA Solar (+ 1.09 Prozent auf 60.55 EUR), secunet Security Networks (+ 1.05 Prozent auf 201.50 EUR) und OHB SE (+ 0.85 Prozent auf 189.40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil TeamViewer (-3.02 Prozent auf 6.42 EUR), GFT SE (-1.56 Prozent auf 25.25 EUR), Basler (-1.49 Prozent auf 23.15 EUR), Grand City Properties (-1.41 Prozent auf 9.09 EUR) und SFC Energy (-1.41 Prozent auf 21.05 EUR).

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 91’882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.176 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.82 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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