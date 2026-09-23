SDAX aktuell: SDAX am Mittag in Rot

Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.19 Prozent leichter bei 18’375.68 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 92.465 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.371 Prozent auf 18’479.22 Punkte an der Kurstafel, nach 18’410.84 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’479.22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18’369.98 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 18’564.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der SDAX bei 18’157.00 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Stand von 17’008.73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5.88 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit secunet Security Networks (+ 8.86 Prozent auf 233.50 EUR), SFC Energy (+ 3.16 Prozent auf 21.20 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2.09 Prozent auf 14.65 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.03 Prozent auf 30.12 EUR) und MLP SE (+ 2.00 Prozent auf 9.69 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil KWS SAAT SE (-9.41 Prozent auf 71.20 EUR), NORMA Group SE (-2.54 Prozent auf 16.10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.21 Prozent auf 64.25 EUR), Jungheinrich (-1.99 Prozent auf 24.60 EUR) und Hypoport SE (-1.79 Prozent auf 74.25 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 332’788 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.246 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8.20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch