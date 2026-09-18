Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
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18.09.2026 15:58:31
Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter
Kaum bewegt zeigt sich der SDAX heute.
Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.17 Prozent schwächer bei 18’195.54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 91.669 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.087 Prozent auf 18’243.25 Punkte an der Kurstafel, nach 18’227.33 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’347.63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18’191.80 Punkten.
So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0.804 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 18’425.59 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der SDAX noch bei 18’373.62 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 16’931.84 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4.84 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 4.44 Prozent auf 3.01 EUR), ATOSS Software (+ 3.17 Prozent auf 94.30 EUR), SMA Solar (+ 2.65 Prozent auf 58.00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.09 Prozent auf 61.15 EUR) und SFC Energy (+ 1.93 Prozent auf 21.10 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil pbb (-2.51 Prozent auf 3.18 EUR), GFT SE (-2.23 Prozent auf 26.25 EUR), Douglas (-2.19 Prozent auf 7.15 EUR), Hypoport SE (-2.18 Prozent auf 76.25 EUR) und STO SE (-2.07 Prozent auf 99.50 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 773’150 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.202 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
SDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.26 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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