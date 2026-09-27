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28.09.2026 20:50:48

Coca-Cola Overweight

Coca-Cola
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach mehreren Treffen mit dem Vice President und Leiter der Investor Relations Todd Beiger von 96 auf 95 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Verbraucherdynamik bleibe zwar "uneinheitlich", schrieb Andrea Teixeira in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Doch die Resilienz des Getränkekonzerns, die starke Dynamik bei der Gewinnung von Marktanteilen und die breit gefächerte Präsenz gäben Anlass zur Zuversicht, dass Coca-Cola weiter verlässlich seine Strategie umsetze./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 02:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 02:16 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 95.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 87.18 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
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