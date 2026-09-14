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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

21.32
CHF
-0.49
CHF
-2.25 %
14.09.2026
BRXC
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15.09.2026 06:42:29

SCHOTT Pharma Overweight

SCHOTT Pharma
21.32 CHF -2.25%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Schott Pharma beim Kursziel von 27,10 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Spezialist für Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente biete bis 2029 ein Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent per annum, schrieb Philip Omnou am Montag. Dabei profitierten die Mainzer von strukturellen Trends und ihrer führenden Marktposition./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 20:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Overweight
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
27.10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23.05 € 		Abst. Kursziel*:
17.57%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
23.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.35%
Analyst Name::
Philip Omnou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
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