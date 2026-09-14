SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
21.32CHF
-0.49CHF
-2.25 %
14.09.2026
BRXC
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15.09.2026 06:42:29
SCHOTT Pharma Overweight
SCHOTT Pharma
21.32 CHF -2.25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Schott Pharma beim Kursziel von 27,10 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Spezialist für Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente biete bis 2029 ein Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent per annum, schrieb Philip Omnou am Montag. Dabei profitierten die Mainzer von strukturellen Trends und ihrer führenden Marktposition./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 20:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Overweight
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.05 €
|
Abst. Kursziel*:
17.57%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
23.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.35%
|
Analyst Name::
Philip Omnou
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
14.09.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Montagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|XETRA-Handel SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Die Expertenmeinungen zur SCHOTT Pharma-Aktie im August 2026 (finanzen.net)
|
19.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|21.32
|-2.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|06:57
|
Jefferies & Company Inc.
EssilorLuxottica Buy
|06:53
|
RBC Capital Markets
McDonald's Sector Perform
|06:50
|
JP Morgan Chase & Co.
Heidelberg Materials Overweight
|06:46
|
JP Morgan Chase & Co.
Fraport Overweight
|06:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Barclays Overweight
|06:43
|
JP Morgan Chase & Co.
LANXESS Neutral
|06:42
|
JP Morgan Chase & Co.
SCHOTT Pharma Overweight